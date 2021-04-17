Как вернуться в Россию с отдыха и не получить штраф

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Заполнить анкету

Кроме того, необходимо загрузить свою фотографию в анфас и фото паспорта. Заполненную анкету нужно сохранить (например, на телефон) и показать потом на паспортом контроле, если потребуется. Еще одну анкету вас попросят заполнить на борту самолета или при пересечении сухопутной границы.