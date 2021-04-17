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Как вернуться в Россию с отдыха и не получить штраф

Анна Арсеньева
5 часов назад
С 15 апреля Роспотребнадзор ввел новые правила въезда в страну. Теперь все прибывающие в Россию любым видом транспорта обязаны сдавать тест на коронавирус после возвращения. Иначе можно попасть на штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать, по приезде из-за границы.
Как вернуться в Россию с отдыха и не получить штраф
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зарегистрироваться на сайте госуслуг

Если у вас еще нет учетной записи на сайте госуслуг, необходимо ее создать. Для этого надо указать фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты, подтвердив регистрацию с помощью СМС-кода. Процесс займет не больше пяти минут.

Заполнить анкету

Следующий этап — заполнить анкету. Это нужно сделать заранее перед приездом в Россию. В анкете требуется указать номер паспорта, адрес регистрации и фактического проживания, информацию о пребывании заграницей, аэропорт прибытия, средство передвижения при въезде, данные о детях и симптомы заболевания, если они есть.
Кроме того, необходимо загрузить свою фотографию в анфас и фото паспорта. Заполненную анкету нужно сохранить (например, на телефон) и показать потом на паспортом контроле, если потребуется. Еще одну анкету вас попросят заполнить на борту самолета или при пересечении сухопутной границы.
Сайт Госуслуг

Сдать ПЦР-тест

В течение 72 часов (трех дней) после въезда в Россию нужно сдать тест на коронавирус, в том числе вакцинированным. Исследование должно быть выполнено методом ПЦР. Результат теста необходимо сразу загрузить на сайт госуслуг, заполнив еще одну подробную анкету с данными о поездке. В ней уже надо будет указать номер рейса, которым прилетел пассажир, посадочное место, дату тестирования на COVID-19 и медицинское учреждение, в котором оно проводилось. Есть возможность сдать тест сразу в аэропорту. До получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию дома.
Лайфхаки,Роспотребнадзор,
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