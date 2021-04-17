Как вернуться в Россию с отдыха и не получить штраф

В течение 72 часов (трех дней) после въезда в Россию нужно сдать тест на коронавирус, в том числе вакцинированным. Исследование должно быть выполнено методом ПЦР. Результат теста необходимо сразу загрузить на сайт госуслуг,
заполнив еще одну подробную анкету с данными о поездке. В ней уже надо будет указать номер рейса, которым прилетел пассажир, посадочное место, дату тестирования на COVID-19 и медицинское учреждение, в котором оно проводилось. Есть возможность сдать тест сразу в аэропорту. До получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию дома.