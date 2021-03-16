Самолет считается самым безопасным видом транспорта. Ежегодно гораздо больше людей погибают в автомобильных авариях. Это происходит отчасти из-за того, что в конструкции самолета предусмотрены все возможные аварийные ситуации, которые случались в истории авиации. Кроме того, все экипажи отрабатывают это на подготовке полетов.

В истории уже случались случаи, когда все двигатели самолетов отказывали, поэтому ответ на этот вопрос у современных авиаконструкторов тоже есть. Смотрите видео и узнаете, что будет, если у самолета откажут все двигатели.