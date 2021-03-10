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Стюардесса раскрыла любимый рейс бортпроводников 

Диана Товсепова 8 часов назад
Стюардесса раскрыла любимый рейс бортпроводников
Фото: Мир глазами Стюардессы / Яндекс.Дзен
Российская стюардесса рассказала о самом любимом рейсе членов экипажа. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, девушка рассказала, что любимый для нее и ее коллег рейс — Таиланд. Рейс в Бангкок считается средним по дальности — так как после шестичасового перелета бортпроводники делают 24-часовую пересадку в Дубае.
Она объяснила, что в Бангкоке есть множество доступных массажных с высоким уровнем сервиса и качества услуг. Кроме того, в городе хорошо развита индустрия пластической хирургии и косметологии.

«Знаю не одну коллегу, которая ездила именно в Бангкок подправить кое-что во внешности», — поделилась девушка.

Также Бангкок любят за разнообразие фруктов и экзотической кухни — там можно попробовать даже насекомых. Поэтому, как отметила автор, там можно придумать много идей для контента в соцсетях
При этом девушка отметила, что в рейсах на Бангкок не бывает свободных мест.
Ранее "Рамблер" сообщал об ажиотажном спросе на европейскую страну у россиян.
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