Стюардесса раскрыла любимый рейс бортпроводников 

Российская стюардесса рассказала о самом любимом рейсе членов экипажа. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, девушка рассказала, что любимый для нее и ее коллег рейс — Таиланд. Рейс в Бангкок считается средним по дальности — так как после шестичасового перелета бортпроводники делают 24-часовую пересадку в Дубае.

Она объяснила, что в Бангкоке есть множество доступных массажных с высоким уровнем сервиса и качества услуг. Кроме того, в городе хорошо развита индустрия пластической хирургии и косметологии.

«Знаю не одну коллегу, которая ездила именно в Бангкок подправить кое-что во внешности», — поделилась девушка.

Также Бангкок любят за разнообразие фруктов и экзотической кухни — там можно попробовать даже насекомых. Поэтому, как отметила автор, там можно придумать много идей для контента в соцсетях

При этом девушка отметила, что в рейсах на Бангкок не бывает свободных мест.