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Самые безопасные самолеты гражданской авиации 

Елизавета Назарова 1 час назад
По статистике, 80% людей, которые когда-либо летали на самолете, испытывали аэрофобию — боязнь перелетов. Эта патология может быть связана с тем, что человек слишком мало знает о гражданской авиации, либо с другими страхами и даже психическими расстройствами.
У людей с аэрофобией могут быть свои ритуалы. Например, они уверены, что самое безопасное место расположено в хвосте самолета, хотя там сильнее всего трясет при турбулентности. На самом деле все авиалайнеры безопасны. Однако, среди самолетов гражданской авиации также есть те, которые гораздо реже попадают в авиапроисшествия.
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