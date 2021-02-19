Самые безопасные самолеты гражданской авиации 

По статистике, 80% людей, которые когда-либо летали на самолете, испытывали аэрофобию — боязнь перелетов. Эта патология может быть связана с тем, что человек слишком мало знает о гражданской авиации, либо с другими страхами и даже психическими расстройствами.

У людей с аэрофобией могут быть свои ритуалы. Например, они уверены, что самое безопасное место расположено в хвосте самолета, хотя там сильнее всего трясет при турбулентности. На самом деле все авиалайнеры безопасны. Однако, среди самолетов гражданской авиации также есть те, которые гораздо реже попадают в авиапроисшествия.