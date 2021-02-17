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Как выбрать самое безопасное место в транспорте 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Любое путешествие на дальнее расстояние предполагает поездку на транспорте. Очень часто это провоцирует стресс, так как многие люди переживают из-за своей безопасности в дороге.
Однако в любом транспорте есть самые безопасные места, выбрав которые вы сократите вероятность получения травм в случае чрезвычайного происшествия. В век современных технологий их можно выбрать заранее, а если такой возможности нет, то нужно приходить пораньше и выбирать самое выгодное расположение для вас.
Возможно, после просмотра этого видео вы перестанете испытывать волнение перед поездками, так как будете знать, что вы в безопасности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Испания готовится открыть границы летом.
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