Как выбрать самое безопасное место в транспорте 

Любое путешествие на дальнее расстояние предполагает поездку на транспорте. Очень часто это провоцирует стресс, так как многие люди переживают из-за своей безопасности в дороге.

Однако в любом транспорте есть самые безопасные места, выбрав которые вы сократите вероятность получения травм в случае чрезвычайного происшествия. В век современных технологий их можно выбрать заранее, а если такой возможности нет, то нужно приходить пораньше и выбирать самое выгодное расположение для вас.

Возможно, после просмотра этого видео вы перестанете испытывать волнение перед поездками, так как будете знать, что вы в безопасности.