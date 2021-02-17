Испания готовится открыть границы летом 

Власти Испании планируют летом снять карантин открыть границы для туристов.

Вероятность того, что летнему сезону будет вакцинировано не менее 70% населения страны, велика. Однако не для всех государств границы будут открыты сразу. Власти намерены сначала принять туристов из европейских стран, а лишь затем приступить к открытию границ с другими государствами.

"Не забывайте о своих ожиданиях относительно отпуска в Испании. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать вас",

— заявил министр туризма Испании Фернандо Вальдес.

По мнению Вальдеса, введении паспортов вакцинации позволит путешествовать без препятствий, а именно без карантина по прибытии в страну.