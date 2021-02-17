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Испания готовится открыть границы летом 

Мира Маркина 1 час назад
Испания готовится открыть границы летом
Фото: depositphotos.com
Власти Испании планируют летом снять карантин открыть границы для туристов.
Вероятность того, что летнему сезону будет вакцинировано не менее 70% населения страны, велика. Однако не для всех государств границы будут открыты сразу. Власти намерены сначала принять туристов из европейских стран, а лишь затем приступить к открытию границ с другими государствами.

"Не забывайте о своих ожиданиях относительно отпуска в Испании. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать вас",

— заявил министр туризма Испании Фернандо Вальдес.
По мнению Вальдеса, введении паспортов вакцинации позволит путешествовать без препятствий, а именно без карантина по прибытии в страну.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперты прогнозируют открытие границ в России в начале лета.
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