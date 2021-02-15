Эксперты прогнозируют открытие границ в России в начале лета 

Исследователи из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ спрогнозировали открытие границ.

По их подсчетам, число больных коронавирусом в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к началу мая — в 11. Если такие же показатели будут наблюдаться по всей России, это позволит рассматривать вопрос об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, в которых уровень заболеваемости будет таким же.

Согласно прогнозу руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова, к первому дню весны в столице ожидается 46,5 тысячи активных больных, к 1 апреля — 18 тысяч, а к 1 мая — 6,5 тысячи. По его словам, если значительная часть населения будет вакцинирована, это поможет избежать третьей волны пандемии, и тогда к майским праздникам Москва будет почти здорова. Таким образом, в начале июня можно будет говорить об открытии границ.

При этом эксперт предупредил, что могут возникнуть новые факторы, способные изменить кривую прогноза. Наибольшую угрозу с этой точки зрения представляют новые штаммы SARS-CoV-2.

15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. 8 февраля у россиян появилась возможность улететь в Грецию и Сингапур.