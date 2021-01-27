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Что будет, если в двигатель самолета попадет птица 

Елизавета Назарова 43 минуты назад
Большинство людей в мире боятся летать на самолетах из-за того, что не знают принципы их работы. На самом деле, лайнеры не просто так считаются самым безопасным видом транспорта. Дело в том, что в авиации просчитаны почти все внештатные ситуации. Самолеты созданы так, что могут спокойно садиться, если у него откажут двигатели, а пилоты обучены для посадок в самых сложных местностях.
Одним из распространенных страхов является то, что в двигатель самолета попадут птицы. Такое действительно бывает, несмотря на то, что в зоне посадки и взлета самолетов отпугивают всех птиц. Смотрите видео и узнайте, что произойдет с воздушным судном, если в двигатель попадет птица.
Ранее "Рамблер" сообщал, что живущая в Турции россиянка раскрыла правду о местных мужчинах.
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