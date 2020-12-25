Как выжить во время извержения вулкана 

Туристы нередко попадают в места, подверженные стихийным бедствиям. Вулканы на нашей планете извергаются с завидной регулярностью, и существует риск застать его в определенной страны. Это явление очень опасно из-за того, что на земную поверхность попадает пепел, раскаленные обломки и магма.

Часто подобные явления заставляют людей, которые ранее с этим не сталкивались, впадать в ступор. Они не знают, куда бежать и как укрыться от опасности. Смотрите видео и узнаете, что нужно делать во время извержения вулкана, и как спасти свою жизнь.