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Как выжить во время извержения вулкана 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Туристы нередко попадают в места, подверженные стихийным бедствиям. Вулканы на нашей планете извергаются с завидной регулярностью, и существует риск застать его в определенной страны. Это явление очень опасно из-за того, что на земную поверхность попадает пепел, раскаленные обломки и магма.
Часто подобные явления заставляют людей, которые ранее с этим не сталкивались, впадать в ступор. Они не знают, куда бежать и как укрыться от опасности. Смотрите видео и узнаете, что нужно делать во время извержения вулкана, и как спасти свою жизнь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на Гавайях началось извержение вулкана.
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