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На Гавайях началось извержение вулкана 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В кратере вершины одного из самых больших и активных вулканов на Гавайских островах Килауэа началось извержение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Извержение зафиксировали в 21:30 в воскресенье (10:30 понедельника по Москве). Оно вызвало на Гавайях землетрясение магнитудой 4,4. Объявлен красный уровень угрозы.
В последний раз извержение Килауэа продолжалось с мая до осени 2018 года. Потоки магмы почти полностью уничтожили город Леилани-Эстейтс, который населяли около десяти тысяч человек. Тогда от активности вулкана пострадали 24 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение.
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