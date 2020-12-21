На Гавайях началось извержение вулкана 

В кратере вершины одного из самых больших и активных вулканов на Гавайских островах Килауэа началось извержение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Извержение зафиксировали в 21:30 в воскресенье (10:30 понедельника по Москве). Оно вызвало на Гавайях землетрясение магнитудой 4,4. Объявлен красный уровень угрозы.

В последний раз извержение Килауэа продолжалось с мая до осени 2018 года. Потоки магмы почти полностью уничтожили город Леилани-Эстейтс, который населяли около десяти тысяч человек. Тогда от активности вулкана пострадали 24 человека.