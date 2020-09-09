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Раскрыт способ уменьшить вес багажа 

Елизавета Назарова 20 часов назад
Раскрыт способ уменьшить вес багажа
Фото: depositphotos.com
Грузчик аэропорта рассказал, как уменьшить вес багажа и не переплачивать при регистрации. Об этом сообщили Daily Express со ссылкой на пост на Reddit.
Мужчина рассказал, что особое внимание нужно обращать на процесс сбора чемодана и несколько раз подумать перед тем, как складывать какую-то вещь к себе в багаж.

"Не пакуй все, что у тебя есть. А если ты с кем-то споришь по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляй ее"

Сотрудник аэропорта также посоветовал не сдавать багаж те вещи, без которых вы не сможете обойтись, если ваш чемодан потеряют.

"Не складывайте туда то, без чего не сможете прожить хотя бы неделю, например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон"

Ранее "Рамблер" сообщал, что туриста оштрафовали за вывоз песка.
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