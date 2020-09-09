Раскрыт способ уменьшить вес багажа 

Грузчик аэропорта рассказал, как уменьшить вес багажа и не переплачивать при регистрации. Об этом сообщили Daily Express со ссылкой на пост на Reddit.

Мужчина рассказал, что особое внимание нужно обращать на процесс сбора чемодана и несколько раз подумать перед тем, как складывать какую-то вещь к себе в багаж.

"Не пакуй все, что у тебя есть. А если ты с кем-то споришь по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляй ее"

Сотрудник аэропорта также посоветовал не сдавать багаж те вещи, без которых вы не сможете обойтись, если ваш чемодан потеряют.