Названа главная ошибка авиапассажиров 

Представительница Управления транспортной безопасности в американском штате Айдахо рассказала о том, какую главную ошибку совершают пассажиры на досмотре в аэропорту. Об этом сообщает Daily Express.

Девушка рассказала, что многие пассажиры берут с собой большое количество вещей в ручной клади, из-за чего им приходится контактировать с контейнерами на досмотре. Как уверена сотрудница аэропорта, эта вещь — одна из самых грязных в здании.

"Этот контейнер — предмет повседневного общего пользования. Для сравнения — он как скамейка в общественном парке, где в большей мере заботятся о чистоте и своевременном опустошении корзин для мусора", — заметила она и добавила, что видела, как моют эти контейнеры, и делают это, по ее мнению, не очень тщательно.

Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения провели исследование и выяснили, что контейнеры действительно грязнее, чем подлокотники кресел в зале ожидания, поручни эскалаторов и дверные ручки в туалетах.