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Почему нельзя откидывать спинки кресел в самолете 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Выяснилось, почему нельзя откидывать кресло в самолете
Фото: depositphotos
Эксперты поделились причинами, из-за которых пассажирам самолета приходится держать спинку кресла в вертикальном положении.
Причины две и обе кроются в безопасности. Во-первых, это облегчает эвакуацию самолета в случае чрезвычайной ситуации, а во-вторых, сокращает риск получения повреждений пассажирами.
Если сидение откинуто назад, человек может сильно удариться головой при резком столкновении или навредить человеку, который сидит позади него.
По этим причинам пассажирам запрещается откидывать спинки кресел во время взлета, посадки и в зоне турбулентности.

«Потому, когда стюардессы просят вас соблюдать правила, они не стремятся испортить ваш сон, а заботятся о безопасности».

Ранее "Рамблер" сообщал о самом грязном месте самолета.
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