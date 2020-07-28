Как убрать неприятный запах в чемодане 

По возвращении из путешествия мы разбираем чемодан ( как правило, не сразу ) и убираем его подальше до следующей поездки. Однако потом нас ждет неприятный сюрприз. В закрытом чемодане появляется неприятный запах. "Рамблер" выяснил, почему так происходит, и что с этим делать.

Неприятный запах образуется в чемодане из-за неправильного хранения. Багаж стоит долгое время в шкафу и не проветривается. Иногда затхлый запах появляется из-за хранившихся в чемодане вещей. Например, мокрых купальников. В замкнутом пространстве активно распространяются микроорганизмы, и подобный запах — результат их жизнедеятельности.

Иногда не очень приятный запах есть даже в новом чемодане. Чтобы от него избавиться, нужно открыть чемодан и подержать его на солнце пару суток. Потом можно положить туда немного базилика, мяты или палочку корицы.

Если эти простые методы не помогли, вам пригодится уксус. Смешайте его с водой в пропорции 1:5 и распылите по внутренней поверхности чемодана с помощью пульверизатора. После нужно обязательно проветрить ваш багаж на балконе.

Кроме того, в борьбе с неприятным запахом эффективна сода. Ее так же, как и уксус, необходимо развести в воде (одну столовую ложку) и распрыскать по чемодану. Спустя примерно час нужно его пропылесосить.

Хороший способ предотвратить неприятные запахи — использовать ароматический мешочек. Выберите аромат, который вам нравится, и положите в чемодан.