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Почему мы не разбираем чемодан сразу после поездки 

Анастасия Иванова 21 час назад
Почему мы не разбираем чемодан сразу
Фото: depositphotos.com
Часто после поездки чемодан еще днями и неделями стоит неразобранным у шкафа и становится предметом, о который все спотыкаются. Достать вещи сразу способны лишь единицы. "Рамблер" разобрался, почему так лень разбирать чемоданы, и как это исправить.
Психологи считают, что одна из причин нежелания разбирать вещи — прокрастинация. Путешествие закончилось, и приходится возвращаться к привычной жизни, своим домашним и рабочим обязанностям. Чтобы продлить ощущение отдыха и избежать естественной грусти из-за завершения поездки, люди откладывают разбор вещей на потом.
Еще одна причина — отсутствие интереса и установленных сроков. Чемоданы мы собираем с особым энтузиазмом, потому что предвкушаем предстоящий отпуск. Хочется ничего не забыть, поэтому мы делаем всевозможные списки и по несколько раз перепроверяем сумки. А точная дата вылета мотивирует собрать вещи вовремя. После возвращения с отдыха у нас нет никаких дедлайнов и энтузиазма.
Кроме того, проблемой может стать чрезмерное количество вещей. Вспомнив, сколько всего нужно будет перестирать и перегладить после отпуска, мы испытываем стресс, а желание разбирать чемодан совсем отпадает.
Однако есть способы с этим справиться. Самый простой — брать с собой меньше вещей. Их не придется долго собирать и, соответственно, разбирать. Некоторые путешественники советуют каждый раз, когда вы проходите мимо чемодана, доставать оттуда по одной вещи. Так, вы даже не заметите, как через несколько дней он станет пустым. Еще один эффективный метод — класть на дно чемодана нужные вам в повседневности вещи или купленные на отдыхе сувениры. Чтобы их достать, придется немного покопаться.
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