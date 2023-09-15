Аренда автомобиля – это удобный способ передвижения во время отпуска в другой стране. Собственный автомобиль дает туристу свободу при планировании маршрута. Однако при аренде за рубежом есть некоторые нюансы, о которых стоит знать.

Во-первых, вам потребуются международные водительские права. Это официальный документ с переводом ваших прав на английский язык. Без международных прав арендовать машину в другой стране будет сложно.

Во-вторых, компании по прокату автомобилей обычно требуют внести залог наличными или оставить данные кредитной карты. Это делается для страховки в случае ДТП, повреждения или угона машины. Размер залога зависит от класса автомобиля и возраста водителя.

Для водителей младше 21 года залог, как правило, будет выше. Это связано с тем, что молодых водителей относят к группе риска многие прокатные компании.

Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.