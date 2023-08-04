Номер для рыданий и согреватели постелей: 5 странных услуг в отелях

Уборка номера и шведский стол — довольно стандартные опции, которые есть практически во всех отелях. Однако в некоторых местах предоставляют услуги, способные удивить даже заядлого путешественника.

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Подробнее об этих необычных услугах — в материале "Рамблера".

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Тату на память

Отель-казино Rio All-Suite в Лас-Вегасе предлагает своим гостям сделать бесплатную татуировку на память. Услуга очень популярна среди постояльцев: многие хотят увековечить на своей коже воспоминания об отдыхе в мировой столице развлечений.

Рыбка напрокат

Отель в Бельгии Charleroi Airport дает туристам возможность взять напрокат рыбку за 3,5 евро. Все это делается для того, чтобы гости смогли найти собеседника и не чувствовали себя одинокими. Владелец гостиницы отмечает, что рыбка поможет скрасить досуг тем людям, которые не хотят возвращаться в пустой номер. Кроме того, размеренное плавание животного в аквариуме успокаивает и настраивает на позитивный лад.

Согреватели постелей

Лондонский отель Holiday Inn London-Kensington Forum предлагает своим постояльцам очень необычную услугу. Они могут позвать в номер человека в термокостюме, который ляжет прямо в их кровать. Этот "сон" продлится не более 10 минут: дело в том, что сотрудник просто согревает постель гостей, чтобы им было комфортно спать ночью. А в другом отеле Лондона Andaz Liverpool Street - Hyatt Hotels and Resorts гостям на ночь даже рассказывают сказку. Иногда в качестве рассказчиков выступают журналисты и писатели.

Побудьте бездомным

В шведском отеле Faktum гости могут пожить так же, как и бездомные люди. Они сами выбирают, где переночевать: у реки, под мостом или на скамейке в парке. Кроме того, в качестве импровизированной кровати туристам предоставляют палатку, газеты, картонки. Таким образом отель пытается привлечь внимание к проблемам бездомных. Деньги, вырученные от такого отдыха туристов, идут на помощь нуждающимся.

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