Как выглядит отель, построенный в здании королевской тюрьмы

Иногда места с не самой лучшей репутацией становятся локацией для удивительных сооружений. То же самое можно сказать и про отель Malmaison в Великобритании.

© Malmaison Oxford / booking.com

Когда-то сюда боялись попасть, но теперь об этом мечтают путешественники с самых разных уголков мира. Подробности – в материале "Рамблера".

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Концепция

В 2009-м году в Оксфорде открылся бутик-отель с роскошными номерами и высококлассным обслуживанием. Однако не эти условия привлекли к нему всеобщее внимание, а его история. Когда-то на месте современной гостиницы находилась самая настоящая викторианская тюрьма, которую связывали исключительно с преступниками и жуткой атмосферой.

"Добро пожаловать в Malmaison Oxford – ваш пропуск в роскошь в самом сердце исторического Оксфорда. Наш отель, очаровательно переоборудованный из здания бывшей тюрьмы, находится в нескольких шагах от главных достопримечательностей города, в том числе хорошо известного Оксфордского университета, неземной красоты собора Крайст-Черч и старейшего в мире музея Эшмола", – гласит описание отеля.

Malmaison Oxford / booking.com

В темное время суток сооружение подсвечивается, за счет чего выглядит еще более таинственно и величественно.

Номера

Malmaison Oxford / booking.com

В гостинице можно поселиться не только в стандартном номере, но и в бывшей тюремной камере. В целом они различаются только решетками на окнах – в первом случае подобные "ограничители" отсутствуют.

Malmaison Oxford / booking.com

К услугам отдыхающих приятный современный интерьер, большие двухместные кровати, белоснежные ванные, беспроводной вай-фай, телевизор и континентальный завтрак. Соответственно, на территории отеля есть ресторан, в котором также можно пообедать и поужинать, и два бара.

Отзывы

Путешественники, как правило, едут сюда за погружением в непривычную атмосферу, которая сочетает в себе отголоски прошлых веков и современный комфорт.