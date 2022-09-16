На борту самолета существует ряд неявных правил, несоблюдение которых замечают стюардессы. Некорректное поведение пассажиров доставляет дискомфорт не только стюардессам, но и остальным пассажирам.

Блогер с ником Karolinochkaa99 рассказала в TikTok о том, какое поведение пассажиров всегда замечают стюардессы. Также она перечислила действия, которые раздражают бортпроводников.

Подробнее о том, как не стоит вести себя на борту самолета, смотрите в видео.