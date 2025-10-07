Поездка в Пекин без группы – это не только свобода передвижения, но и вполне разумный бюджет. Блогер @fromtheothershore провела там шесть дней и уложилась в $719, не считая авиабилетов.

Проживание в хорошем отеле у метро с завтраком обошлось в $50 за ночь. На общественный транспорт ушло около $30. Входные билеты в храмы и дворцы тоже обошлись девушке $30. За экскурсии, включая тур по Запретному городу, поездку на Великую Китайскую стену и гастротур, ушло $120. На посещение ресторана-театра с акробатическим шоу ушло еще $140.

Пять мест в Китае, которые стоит увидеть после отмены визы

Еда – завтрак в отеле, обед в ресторане, кофе и ужин из супермаркета, обшлись девушке всего в 15 долларов в день.