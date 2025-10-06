С 15 сентября россияне могут путешествовать по Китаю без визы до 30 дней. Повод выбрать маршрут мечты. Вот пять невероятных мест, которые точно стоит внести в список.

Национальный парк Чжанцзяцзе – именно здесь снимали «Аватар», а местные горы вдохновили Джеймса Кэмерона. Здесь же находится самый длинный стеклянный мост в мире.

Шанхай – город, где соседствуют небоскребы, колониальные здания и китайская Венеция. Обязательно загляните в местный Диснейленд.

Парк сакуры Пинба – крупнейшее цветение сакуры за пределами Японии. В марте вся долина окрашивается в розовый.

