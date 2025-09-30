Секрет бюджетного отпуска – правильный выбор дат. Цены снижаются в декабре, но важно не ошибиться с числами. Все мечтают уехать в теплые края на новогодние праздники. Спрос в это время зашкаливает, цены вырастают в разы, а билеты приходится брать еще летом.

Но буквально за пару недель до праздников – с 10 по 25 декабря, наступает низкий сезон. Люди выжидают, не спешат в отпуск, и туристическая активность резко падает. Отели и авиакомпании остаются с пустыми местами и начинают снижать цены, чтобы не терять прибыль.

Три страны, куда поехать без визы

Этим нужно пользоваться: Таиланд, Эмираты, Шри-Ланка – все становится доступнее. Даже на Мальдивы можно улететь по цене стандартного тура в Турцию.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @traveltema.