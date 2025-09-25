Отсутствие Шенгена – не повод отказываться от путешествий. Есть страны, куда россиянам можно лететь без визы, и они точно не разочаруют.

Черногория – это Европа без визы. Море, горы, уютные города с красными крышами и прозрачное Адриатическое побережье. Похоже на сказку, но доступно.

Марокко – контрастный, красивый и дико фотогеничный. Голубой город Шефшауэн, Атлантика, пустыня Сахара и медины, в которых хочется потеряться. А еще здесь снимали сцены для «Игры престолов».

Куда поехать отдыхать в сентябре

Албания – новое направление, которое еще не испорчено толпами туристов. Побережье Ксамиль называют «албанскими Мальдивами». Бирюзовая вода, горы, водопады, и все это пока доступно по очень приятным ценам.