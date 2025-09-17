Если летом путешествовать мешают жара, толпы и ценник на отели, то сентябрь как раз то самое время. Уже нет удушающей жары, зато все еще можно купаться и гулять без куртки. Вот три направления, где особенно хорошо в начале осени.

Дагестан

Республика на юге России, которую всп чаще называют «местом силы». В сентябре здесь держится комфортная температура – +23-25°C днем, а по ночам становится прохладно. Это отличное время для прогулок по горам.

Кипр

На острове в это время по-прежнему тепло – около +30°C, но жары уже нет. А море остается теплым до конца октября. Айя-Напа, Ларнака и Пафос – самые популярные курорты с ухоженными пляжами и развитой инфраструктурой.

Черногория

Отличный вариант для тех, кто ищет европейскую атмосферу без шенгена. В сентябре в Будве все еще можно купаться, а погода теплая и приятная. К тому же, в это время туристов уже меньше, а цены ниже.