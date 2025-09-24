Если вы ищете бюджетный способ отдохнуть во Вьетнаме, обратите внимание на межсезонье. Самое выгодное время для поездки c сентября по октябрь и с апреля по май. В эти месяцы цены на перелеты снижаются, а отели предлагают заметные скидки. Например, в пятизвездочный отель можно заселиться вдвоем всего за 25 долларов в сутки.

Погода в это время остается комфортной: нет ни изнуряющей жары, ни затяжных дождей. Кроме того, отсутствие крупных праздников вроде китайского Нового года означает меньше туристов и низкие цены. Эти месяцы еще называют бархатным сезоном, именно тогда Вьетнам особенно приятен.

Планируйте поездку заранее, и ваш отпуск будет не только теплым, но и выгодным.