Когда слышишь слово «Сахара», в голове сразу возникают барханы, верблюды и бескрайние песчаные дюны. Но реальность другая: лишь 20% этой пустыни покрыто песком. Эти участки называются эргами, и увидеть их можно далеко не везде.

Остальная Сахара – это каменистые плато, глинистые равнины и выжженная степь, часто больше похожая на марсианский пейзаж, чем на классическую «песчаную» пустыню.

Если мечтаете сделать фото на фоне настоящих дюн, то заранее выбирайте локацию. Подойдут районы Мерзуги в Марокко или Гранд Эрг Окциденталь в Алжире. Иначе можно приехать в «пустыню», а дюн так и не найти.

