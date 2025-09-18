Планируя путешествие во Вьетнам, особенно в такие популярные курорты как Дананг и Нячанг, важно учитывать не только стоимость билетов, но и погодные условия. От климата здесь напрямую зависит, насколько приятным будет отдых.

Сезон дождей во Вьетнаме длится с ноября по март, поэтому это время года лучше избегать. Он сопровождается пасмурной погодой, высокой влажностью и затяжными ливнями. Температура воздуха может резко опускаться, особенно в северной части страны, а из-за сырости в помещениях нередко появляется плесень. Пляжный отдых в это время исключен: море штормит, а солнце почти не выглядывает.

Кроме того, в сезон дождей активизируются комары, переносящие вирус денге. Укус может обернуться неделей высокой температуры (до 40 °C) и общей слабостью.

Куда поехать отдыхать в сентябре

С июня по август держится самая высокая температура, днем она легко поднимается выше +35 °C, что делает долгие прогулки и экскурсии практически невозможными. Высокий риск солнечных ожогов и теплового удара – еще один повод пересмотреть даты поездки.

Подробнее о том, когда лучше ехать во Вьетнам, рассказал в своем видео блогер @digitalbaldin.