Куда поехать во Вьетнаме: Нячанг или Дананг

Планируете отдых во Вьетнаме и не можете выбрать между Нячангом и Данангом? Оба курорта популярны у туристов, но отличия между ними существенные.

Пляжи и море

В Нячанге комфортный заход в воду и красивая новая набережная. В Дананге пляжи просторнее, но купаться можно только в специально отведенных зонах, а глубина начинается далеко от берега.

Еда

В Нячанге много кафе с привычной кухней: пельмени, борщ, сырники и даже плов. В Дананге преобладают рестораны с корейским барбекю и интернациональными блюдами.

Язык и сервис

В Нячанге говорят на русском, ориентируясь на туристов из СНГ. В Дананге – в основном на английском, так как здесь отдыхают корейцы и китайцы.

Как увеличить шансы лететь без соседей

Цены

Отели, еда и услуги в Нячанге обойдутся дешевле, плюс сюда есть прямые рейсы из Москвы. Отдых в Дананге обойдется примерно на 20% дороже.

Подробнее о том, какой курорт лучше выбрать, рассказал в своем видео блогер @digitalbaldin.