Красивые фотографии, яркие описания и восторженные отзывы часто создают завышенные ожидания. Но на деле некоторые туристические направления оказываются далеки от идеальной картинки. Вот несколько примеров городов Европы, которые нередко разочаровывают путешественников.

Барселона

Один из самых популярных городов Европы, но и один из самых переполненных. Здесь шумно, много мусора, а карманники и воры действуют особенно активно. При этом цены на жилье и питание высокие, а за пределами Саграда Фамилии и пары достопримечательностей впечатлений может быть меньше, чем ожидается.

Амстердам

Город с неповторимой атмосферой, но и с внушительными расходами. Туристов больше, чем местных жителей, отели маленькие и дорогие. Многие жалуются на навязчивый запах, который чувствуется на улицах в центре, и сложности с поиском доступного жилья.

Прага

Исторический центр действительно впечатляет, но именно он и привлекает огромные туристические потоки. В результате цены уже давно перестали быть доступными, а сервис в ресторанах и отелях нередко оставляет желать лучшего.

Подробнее об остальных городах рассказала в своем видео блогер @dianazagran.