Кажется, в 2024 году самолет не может просто так исчезнуть, ведь небо под контролем, спутники ловят сигналы, радары работают. Но на самом деле «пропасть с радаров» – это не что-то из триллера, а вполне обычная вещь. Причем происходит она чаще, чем кажется.

Причина проста: у наземных радаров ограниченный радиус действия – около 320 км. Дальше, из-за кривизны Земли, сигнал просто не улавливает самолет. Именно поэтому над океанами существуют «слепые зоны».

Разместить радары в открытом море невозможно, поэтому пространство между континентами не покрыто полностью. Но это не значит, что самолет становится невидимкой. Сегодня его местоположение отслеживается с помощью спутников, систем ADS-B и радиосвязи.

Почему капитан самолета всегда сидит слева

Бортовые радары в самих самолетах помогают избегать столкновений, а связь на высоких частотах отражается от ионосферы и позволяет держать контакт даже на больших расстояниях.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.