Если вы когда-нибудь обращали внимание на расположение пилотов в кабине, то могли заметить: капитан всегда сидит слева. Это не случайность и не вопрос комфорта, такое правило появилось еще в ранние годы авиации и сохраняется до сих пор.

Большинство самолетов тянет слегка влево при взлете из-за особенностей аэродинамики и вращения турбин. Это значит, что при рулении и отрыве от полосы пилоту нужен лучший обзор именно с левого борта – особенно чтобы видеть край взлетно-посадочной полосы.

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Также кабине важные рычаги управления расположены посередине между креслами. Левое место позволяет капитану держать штурвал левой рукой, а правой управлять тягой двигателей и другими системами. Это позволяет быстрее взять контроль над ситуацией.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @zhilybyli_ru.