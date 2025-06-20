В авиации существует понятие call fatigue – состояние, при котором сотрудник может отказаться от рейса из-за физической или эмоциональной перегрузки.

В своем видео стюардесса @tanyacabincrew рассказала, что впервые за свою карьеру воспользовалась этим правом. За 12 дней у нее был лишь один выходной. График постоянно менялся: дневные и ночные смены, разные типы самолетов (а значит – экзамены перед каждым рейсом), перелеты между часовыми поясами.

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Все это привело к хронической усталости. Девшука обратилась в авиакомпанию, объяснила свое состояние и получила законный отдых. Позже ей предстоит оформить объяснительную – работодатель оценит, насколько график действительно был перегруженным. Такие случаи помогают скорректировать расписание в будущем и сохранить здоровье сотрудников. Ведь только отдохнувший экипаж может обеспечить безопасность и комфорт на борту.