Если вы ищете направление для пляжного отпуска без визы, Черногория – один из лучших вариантов. Страна полностью безвизовая для россиян и при этом легко доступна: туда регулярно летают чартеры, а туроператоры предлагают пакетные туры по разумным ценам.

Черногория радует живописными горными пейзажами, прозрачным морем и богатой культурной программой. Помимо пляжей, здесь много старинных городов, монастырей и других достопримечательностей – так что отдых не ограничивается лежанием на шезлонге.

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Единственный нюанс – страна находится на Адриатике, поэтому море прогревается позже. Лучше всего ехать в июле-августе: в это время вода комфортная для купания. В межсезонье, особенно весной, море может показаться прохладным.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.