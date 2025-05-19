Мало кто знает, но в Турции можно провести целый день в роскошном отеле, даже если вы там не проживаете. Речь идет не о незаконном проникновении – охрана отелей легко распознает «чужаков», и прогулка по территории без разрешения может обернуться как минимум выговором, а в некоторых случаях даже штрафом.

Но есть совершенно легальный способ устроить себе VIP-отдых на день – приобрести day pass. Это дневной пропуск, который дает доступ ко всей инфраструктуре отеля: бассейны, пляжи, зоны отдыха, а в некоторых случаях и питание по системе «все включено». Стоимость такого пропуска зависит от уровня отеля, но обычно она в разы ниже, чем полноценное проживание.

Куда полететь на пляжный отдых в мае

Эта опция подойдет, если вы хотите протестировать отель перед бронированием, навестить друзей или просто устроить себе день отдыха без ночевки.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olka_protravel.