Что нужно знать перед поездкой в Таиланд или Вьетнам: три важных правила

Перед первым путешествием в страны Юго-Восточной Азии важно учесть несколько моментов, которые могут повлиять на комфорт и безопасность поездки.

Обратный билет – обязателен.

По правилам пограничного контроля Таиланда и Вьетнама у туриста должен быть либо обратный билет, либо долгосрочная виза. Если вы планируете открытое путешествие, можно оформить временную бронь билета.

Медицинская страховка – не формальность.

Даже незначительное недомогание может привести к госпитализации, а стоимость лечения в Азии – высокая. Страховой полис покроет расходы и избавит от непредвиденных трат в случае болезни или несчастного случая.

Какой курорт выбрать для отдыха во Вьетнаме

Комары – не просто неудобство.

В регионе распространена лихорадка Денге, передающаяся через укусы. Используйте местные репелленты – стандартные европейские средства зачастую неэффективны против азиатских видов комаров.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @digitalbaldin.