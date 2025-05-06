Что нужно знать перед поездкой в Таиланд или Вьетнам: три важных правила
Перед первым путешествием в страны Юго-Восточной Азии важно учесть несколько моментов, которые могут повлиять на комфорт и безопасность поездки.
Обратный билет – обязателен.
По правилам пограничного контроля Таиланда и Вьетнама у туриста должен быть либо обратный билет, либо долгосрочная виза. Если вы планируете открытое путешествие, можно оформить временную бронь билета.
Медицинская страховка – не формальность.
Даже незначительное недомогание может привести к госпитализации, а стоимость лечения в Азии – высокая. Страховой полис покроет расходы и избавит от непредвиденных трат в случае болезни или несчастного случая.
Какой курорт выбрать для отдыха во Вьетнаме
Комары – не просто неудобство.
В регионе распространена лихорадка Денге, передающаяся через укусы. Используйте местные репелленты – стандартные европейские средства зачастую неэффективны против азиатских видов комаров.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @digitalbaldin.