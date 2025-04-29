При планировании отдыха во Вьетнаме часто возникает вопрос, какой курорт лучше всего соответствует вашим ожиданиям. Вьетнамские курорты сильно отличаются друг от друга, и выбор зависит от того, предпочитаете вы спокойный пляжный отдых, активные развлечения или близость к природе.

Нячанг подойдет любителям активного времяпрепровождения. Здесь множество кафе, ресторанов и рынков, отели чаще всего располагаются в шаговой доступности от моря. До аэропорта – около 30 минут на машине.

Три интересных направления для недорогого, но запоминающегося отпуска

Камрань выбирают те, кто хочет расслабленно провести отпуск на пляже. Широкие береговые линии с белым песком, отели с собственными территориями и всего 15 минут от аэропорта делают его популярным среди любителей спокойного отдыха.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kiwitur.