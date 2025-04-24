Путешествие не обязательно должно быть дорогим. Во многих странах можно отдохнуть комфортно, ярко и при этом не выйти за рамки разумного бюджета. Вот три направления, которые удивляют сочетанием цен и впечатлений.

Вьетнам

Одна из самых доступных стран Юго-Восточной Азии. Здесь – живописные пляжи, мягкий климат, разнообразная природа и отличная уличная еда. Страна предлагает хороший уровень сервиса даже при скромных расходах, а острова, такие как Фукуок, – настоящая находка для любителей спокойного отдыха.

Тунис

Альтернатива Турции и Египту с песчаными пляжами, отелями «все включено» и европейской атмосферой. Здесь меньше туристов и приятнее цены, особенно в межсезонье.

Страны, где туристов встречают как настоящих гостей

Грузия

Одно из самых теплых (и в прямом, и в переносном смысле) направлений. Красивая природа, вкуснейшая кухня, горы, море и искреннее гостеприимство. При этом путешествие по стране не требует больших затрат.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tonysibir.