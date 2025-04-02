Путешествия – это не только достопримечательности и природа, но в первую очередь люди. И пока в большинстве популярных направлений туристы превратились в источник дохода, в некоторых странах их по-прежнему воспринимают как дорогих гостей, которым искренне рады.

Сербия

Сербы славятся своим легендарным радушием. Здесь к туристам относятся как к добрым друзьям: не задумываясь помогут, если вы заблудились, с удовольствием угостят домашним вином или фирменной ракией и с неподдельным энтузиазмом расскажут о местных традициях и обычаях.

Япония

У японцев безупречная вежливость буквально в крови. В любом городе страны местные жители с готовностью придут на помощь – объяснят запутанную систему общественного транспорта или проводят до нужного адреса. А уровень доверия просто поражает – потерянные вещи здесь почти всегда возвращаются владельцам.

Три полезных совета, которые пригодятся каждому путешественнику

Португалия

Португальцы – одна из самых доброжелательных наций Европы. Они особенно тепло принимают гостей, проявляющих интерес к местной культуре, меланхоличной музыке фаду и, конечно, знаменитым португальским винам.

Подробнее об остальных странах рассказала в своем видео блогер @travel_light25.