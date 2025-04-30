Май – время, когда многие задумываются о пляжном отдыхе: хочется успеть отправиться в путешествие до начала высокого сезона, избежать переполненных пляжей и, конечно, выгодно сэкономить.

В странах Персидского залива в мае оптимальное сочетание температуры воздуха и воды. Идеально подойдут такие направления, как Катар, Оман, Бахрейн и Арабские Эмираты. Также отлично подойдет Египет, где погода стабильно теплая, а море прогревается до приятных температур.

В начале мая все еще комфортно в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Шри-Ланка и Индия. Важно учитывать, что ближе к концу месяца здесь начинаются сезонные дожди. Однако в некоторых районах Азии лето наоборот считается высоким сезоном, и туда можно отправиться позже.

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Средиземноморское побережье Европы, Турции, Кипра и Туниса уже открыто для отдыха, но море пока не сильно прогрето (около 21-22 градусов). Несмотря на бодрящее море, именно в мае здесь наиболее выгодные цены.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.