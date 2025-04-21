Если хочется куда-то на море, но при этом не в привычные Турцию или Египет, есть несколько интересных направлений, куда можно улететь прямым рейсом из Москвы или Санкт-Петербурга.

Тунис

В 2024 году туда поставили чартеры, и это снизило цены. Несмотря на африканскую географию, море здесь прогревается лишь к концу июня. Сервис – не уровня Турции, но как альтернатива Египту вполне достойный вариант по цене от 150-200 тысяч рублей на двоих.

Оман

Менее известная страна Персидского залива с оазисами, живыми рифами и хорошо сохранившейся арабской культурой. При этом – высокий уровень отелей.

Топ три бюджетных направления из Москвы

Марокко

Регулярные рейсы в Касабланку из Москвы делают страну доступной. Отлично подойдет для экскурсионного отдыха с возможностью совместить его с пляжем на Атлантическом океане.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.