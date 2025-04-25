Турция – одно из самых популярных туристических направлений, но даже опытные путешественники нередко совершают ошибки, которые могут испортить впечатление от поездки.

Одна из самых частых – отказ от торга. На турецких базарах цены часто завышены изначально, поэтому торг – это часть культуры, а не грубость. Также не стоит брать с собой неудобную обувь и каблуки. Многие города Турции – холмистые, а прогулки по старым улочкам и набережным потребуют комфортной пары обуви.

Еще одна ошибка – обмен валюты в первом попавшемся обменнике. Курс может отличаться в соседнем, более выгодном пункте, поэтому лучше сравнить предложения хотя бы в двух-трёх местах.

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И, наконец, не стоит ограничиваться отдыхом только на территории отеля. Турция – страна с невероятной природой, богатой историей и самобытной культурой.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @chiko.travel.