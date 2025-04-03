Блогер показала обратную сторону Дубая: без золота и миллионеров

Устали от глянцевых фотографий Дубая с его небоскребами, золотыми автоматами и миллионерами на суперкарах? Блогер @listopad_diana решила показать совершенно другую сторону эмирата – ту, которую редко видят туристы, но которая хранит настоящий колорит и аутентичность Ближнего Востока.

"Бентли, Ламборгини, Бугатти – это, конечно, визитная карточка Дубая. Но знаете ли вы о существовании водных маршруток стоимостью всего один дирхам (около 25 рублей)?" – рассказывает автор видео.

Эти традиционные лодки, курсирующие между берегами Дубайского залива, столетиями служили основным транспортом для местных жителей. Сегодня они предлагают не только бюджетную альтернативу дорогим туристическим развлечениям, но и потрясающие виды на городской пейзаж, особенно во время заката.

Страны, где туристов встречают как настоящих гостей

Вместо посещения очередного роскошного торгового центра блогер предлагает отправиться на рынок специй (Spice Souk), расположенный в историческом районе Дейра.

Подробнее об этом смотрите в видео.