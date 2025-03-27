Бали или Пхукет: куда лететь в 2025 году

Когда речь заходит о пляжном отдыхе в Азии, многие сталкиваются с выбором: Пхукет или Бали? Оба направления популярны среди путешественников, но отличаются по атмосфере, инфраструктуре и стоимости отдыха.

Если вы путешествуете из России, добраться до Пхукета будет проще и дешевле. Прямые рейсы из Москвы и регионов в Таиланд встречаются чаще, тогда как на Бали они реже и дороже.

Пхукет выигрывает по качеству дорог и инфраструктуры: здесь проще арендовать автомобиль и путешествовать без стресса. На Бали дорожное движение хаотичное, дороги узкие, а пробки могут испортить планы на день.

Что нельзя вывозить из Таиланда

В плане цен на жилье и еду Пхукет и Бали имеют свои особенности. В Таиланде бюджетные варианты отелей встречаются чаще, но рестораны и кафе здесь обойдутся дороже. На Бали можно найти вкусную и недорогую еду в варунгах (местных кафе).