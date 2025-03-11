Путешествие в Таиланд – это не только отдых на белоснежных пляжах, но и возможность привезти домой экзотические сувениры. Однако не все вещи, купленные в стране, можно беспрепятственно вывезти. За нарушение таможенных правил грозят штрафы, конфискация товаров и даже уголовная ответственность.

Буддийские статуи и изображения

Буддизм – основная религия Таиланда, и предметы, связанные с вероучением, считаются священными. Вывоз статуй Будды высотой более 12 см официально запрещен без специального разрешения. Исключение составляют нательные медальоны и небольшие изображения, купленные в сувенирных лавках.

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Кораллы, ракушки и изделия из них

На пляжах Таиланда легко найти красивые ракушки, а в сувенирных лавках продаются украшения из кораллов. Однако многие виды морских обитателей находятся под охраной, а вывоз даже небольшого фрагмента коралла может привести к штрафу или конфискации на таможне.