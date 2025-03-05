Фукок – один из самых быстро развивающихся курортов Вьетнама, который привлекает всё больше туристов благодаря своей нетронутой природе, живописным пляжам и комфортным условиям для отдыха.

Одним из главных достоинств острова является его удивительная природа. Пляжи с белоснежным песком и прозрачной водой, спокойные лагуны и зеленые джунгли создают атмосферу полного расслабления.

Самые красивые и чистые пляжи Пхукета

С каждым годом инфраструктура Фукока улучшается, с появлением новых отелей и роскошных курортов, ориентированных на семейный отдых. В отличие от более популярных вьетнамских курортов, таких как Нячанг или Муйне, Фукок остается менее переполненным, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет избежать толп туристов.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @marussia_piter.