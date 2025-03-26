На острове Фукуок, известном своими белоснежными пляжами, есть место, которое поражает своей архитектурой – туристический комплекс Grand World. Его главная достопримечательность – искусственный канал, вдохновленный Венецией. Здесь можно прокатиться на гондоле под арками мостов, полюбоваться фасадами в европейском стиле и даже увидеть шоу с подсветкой на воде.

Grand World — это не только романтичные прогулки, но и круглосуточная развлекательная зона. Здесь работают рестораны, магазины, художественные галереи и ночной рынок. Вечером улицы оживают благодаря спектаклям и парадам.

Страна, где каждый почувствует себя миллионером

Комплекс расположен в северной части острова, рядом с сафари-парком. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с культурными впечатлениями.