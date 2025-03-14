Мечтаете о месте, где шикарная жизнь не требует заоблачных трат? Где можно беззаботно кататься на такси за доллар, наслаждаться сытными обедами по той же цене и останавливаться в пятизвездочном отеле всего за 30 долларов в сутки? Нет, это не Вьетнам и не Таиланд, а страна, которая удивит даже самых искушенных путешественников.

Добро пожаловать в Мьянму – удивительное государство, где можно жить на 10 долларов в день, не отказывая себе в удовольствиях. Здесь развитая инфраструктура, чистые улицы, невероятно дружелюбные местные жители и потрясающая кухня. Современные кофейни, атмосферные рынки и десятки достопримечательностей, большинство из которых можно посетить бесплатно, делают путешествие сюда не только доступным, но и захватывающим.

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И самое приятное – для поездки в Мьянму не нужна виза. Остается только купить билет и отправиться туда, где каждый почувствует себя миллионером.

Подробнее об этом месте рассказала в своем видео блогер @miladyfairy.