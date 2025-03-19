Если мечта о Диснейленде упирается в отсутствие визы, стоит обратить внимание на Вьетнам. На острове Фукок находится парк развлечений VinWonders, который называют вьетнамским Диснейлендом. Здесь вас ждет тот самый сказочный замок, множество аттракционов, аквапарк и даже уникальный океанариум в форме гигантской черепахи.

Внутри океанариума можно увидеть шоу русалок, а напротив него расположен ресторан с огромными стеклянными стенами, за которыми неспешно проплывают акулы. Дополняет атмосферу живая музыка.

Страна, где каждый почувствует себя миллионером

Но главное волшебство начинается после захода солнца: в 18:00 замок превращается в центр мультимедийного шоу. Свет, музыка и спецэффекты создают впечатляющее зрелище, ради которого стоит посетить VinWonders.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @marussia_piter.