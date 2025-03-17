Люксор – это настоящий музей под открытым небом, где древняя история оживает на каждом шагу. Большинство туристов приезжают сюда всего на день из Хургады, но этот город достоин большего.

Остановиться в Люксоре хотя бы на пару дней – значит увидеть его без спешки: прогуляться по Аллее сфинксов, встретить рассвет над Карнаком, переправиться на лодке к Долине царей. А еще – успеть попробовать местную кухню и понаблюдать за закатом, окрашивающим древние руины в золотые оттенки.

Хургада или Шарм-эль-Шейх: какой курорт выбрать

Если вас манит атмосфера древнего Египта, не ограничивайтесь короткой экскурсией. В этом городе скрыто намного больше, чем можно увидеть за несколько часов.

Блогер @barbaralovetrip в своем видео рассказала, почему Люксор стоит того, чтобы задержаться здесь подольше.