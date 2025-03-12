Хургада или Шарм-эль-Шейх: какой курорт выбрать

Хургада и Шарм-эль-Шейх – два самых популярных курорта Египта, но выбрать между ними не так просто. Оба предлагают теплое море, яркий подводный мир и разнообразные развлечения, но отличаются атмосферой и климатом.

Хургада – это длинное побережье с песчаными пляжами и плавным заходом в море, что особенно удобно для отдыха с детьми. Здесь развитая инфраструктура, множество отелей на любой бюджет и активная ночная жизнь.

Три интересных факта о Египте, которые стоит узнать перед поездкой

Шарм-эль-Шейх – более элитный и уединенный, с живописными бухтами, где практически нет волн. Здесь идеальные условия для дайвинга и сноркелинга, но вход в море часто каменистый. Курорт защищён от ветров, поэтому зимой здесь теплее.